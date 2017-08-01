Джибути, 1 августа, 2017, 14:48 — ИА Регнум. В Джибути состоялась торжественная церемония, посвященная открытию первой военной базы Китая, расположенной за пределами страны. Новый военный комплекс предназначен для материально-технической поддержки китайских военнослужащих, задействованных в миротворческих миссиях на территории Африки.

Macauhub Африка встречает КНР

1 августа в 8:00 по местному времени над базой в Джибути под гимн КНР был поднят китайский флаг. В праздничном мероприятии приняло участие более 300 военнослужащих, в том числе заместитель командующего ВМС НОАК Тянь Чжун, пишет «Сина синьвэнь».

Открытие первой зарубежной военной базы было приурочено к 90-летию Народно-освободительной армии Китая. Сразу после официального открытия базы к причалам базы пришвартовались корабли ВМС НОАК, которые ранее участвовали в учениях неподалеку от побережья Джибути.

Известно, что личный состав базы будет насчитывать не менее двух тысяч военнослужащих. Новость о строительстве первой зарубежной базы КНР появилась в СМИ в начале 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, база в Джибути будет обеспечивать поддержку ВМФ КНР во время выполнения разного рода миссий в Африке и западной Азии, включая задания по сопровождению, миротворческих операций и доставку гуманитарной помощи.