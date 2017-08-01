Новосибирск, 1 августа, 2017, 14:13 — ИА Регнум. Новый метод лечения опухолей разрабатывается в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (ИХБФМ, Новосибирск), пишет 1 августа «Наука в Сибири».

James Gathany Ученые

Суть метода — использование для борьбы с опухолями дендритных клеток. Эти клетки способны активировать ответ иммунной системы человека, и этот принцип задействуется в создании противоопухолевой вакцины.

«Дендритные клетки имеют костномозговое происхождение и являются антигенпрезентирующими — то есть, поглощая опухолевый антиген, обрабатывая его внутри себя и представляя его Т-лимфоцитам (клеткам иммунной системы), они способны активировать иммунный ответ: Т-лимфоциты начинают отличать клетки собственного организма от зараженных, опухолевых или чужеродных», — пишет издание.

На основе этого механизма биологи разрабатывают вакцины против рака и других опухолей. Уже ведутся испытания лекарств, причем не только доклинические, но и клинические. Одна из вакцин уже одобрена. Новый метод относится к иммунотерапии.

Комментируя эти исследования, научный сотрудник ИХБФМ СО РАН кандидат биологических наук Олег Марков пояснил, что общепринятые противоопухолевые методы (лучевая и химеотерапия) несут побочные эффекты. В частности, из-за них гибнут непораженные опухолью ткани.

«Иммунотерапия же не имеет сильных побочных эффектов, запускает собственные ресурсы организма для борьбы с опухолью и обладает специфичностью», — заявил он.

Отметим, что для вакцины у больного берут периферическую кровь для получения незрелых дендритных клеток. После этого их нагружают опухолевыми антигенами, в результате чего растут дендритные клетки. Препарат с готовыми дендритными клетками вводится пациенту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля главный эксперт российского министерства здравоохранения по профилактической медицине Сергей Бойцов (глава Российского кардиологического научно-производственного комплекса) заявил, что с 1 января 2018 года из плановой диспансеризации российских граждан уберут УЗИ и общие анализы крови и мочи, зато внесут ряд изменений, касающихся онкологического скрининга.

В частности, с 2018 года маммография будет выполняться с периодичностью один раз в три года женщинам в возрасте 39−49 лет и один раз в два года в возрасте 50−69 лет.