Киев, 1 августа, 2017, 14:22 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности подписали США и Украина, сообщает 1 августа пресс-служба государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

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Согласно сообщению, подписание соглашения будет способствовать обмену технической информацией о ядерном регулировании между странами, а также развитию совместных научно-технических программ и проектов.

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Соглашение было подписано между государственной инспекцией ядерного регулирования Украины и комиссией ядерного регулирования (КЯР) США.

«Обмен технической информацией между отечественным регулятором и КЯР США — очень важный шаг для Украины, способствующий развитию отечественной сферы ядерной безопасности», — сказал глава украинского Госатомрегулирования Борис Столярчук.

Напомним, Украина и США впервые подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности в 2006 году, в 2011 году в соглашение была внесена поправка.

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