Берлин, 1 августа, 2017, 14:06 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) примут защитные меры в случае проведения Вашингтоном «промышленной политики» под предлогом санкций. Об этом, как передает НТВ, сообщил глава МИД Германии Зигмар Габриэль.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять

По его словам, европейские политики ждут консультаций с представителями США по вопросу ужесточения санкций против РФ.

«Очевидно, что президент Трамп еще не принял решение, будет ли и как он будет ужесточать режим санкций в отношении России, — говорит Габриэль. — Закон предусматривает, во всяком случае, предварительные консультации с нами, европейцами, прежде чем это может произойти».

Он также добавил, что находясь в тесном контакте с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, будет использовать возможность для обсуждения этого вопроса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа вице-президент США Майк Пенс заявил, что президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций против России, одобренный ранее сенатом США. По его словам, новые ограничительные меры предусматривают выполнение Москвой своих обязательств.

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