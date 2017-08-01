Ереван, 1 августа, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Неизвестный расстрелял участников траурной церемонии в Армении, в результате чего погибли по меньшей мере четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Армении.

tert.am Брошенный преступником автомобиль

Трагедия произошла в селе Шамирам Арагацотнской области. Преступник, вооружённый охотничьим ружьем, ворвался в зал на территории кладбища, где проходила траурная церемония и открыл стрельбу. На месте погибли три человека, ещё один скончался в больнице. Сообщается о восьми раненных.

По сообщению армянских СМИ, после стрельбы мужчина скрылся на автомобиле «Нива», но попав в аварию бросил машину. В автомобиле обнаружено водительское удостоверение на имя 50-летнего Т. К., а также разрешение на ношение оружия.

По имеющейся информации, подозреваемый по национальности езид. В селе Шамирам, где произошло преступление, также проживают езиды, но предполагаемый преступник был не из Шамирама.

Согласно предварительным данным, причиной кровавой разборки стала денежная задолженность преступнику. Сельчане периодически ездили на заработки в Россию, но деньги подозреваемому не возвращали. В результате он решил расправиться с должниками. Согласно армянским СМИ, несколько из пострадавших прибыли в село из России, чтобы принять участие в траурной церемонии.

В данный момент полиция ведёт поиск преступника. На месте работает следственная группа.