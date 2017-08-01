Ярославль, 1 августа, 2017, 14:01 — ИА Регнум. В Ярославле Дзержинский районный суд обязал детский сад уволить грузчика с диагнозом «наркомания». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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В детский сад № 114 Дзержинского района Ярославля мужчина устроился грузчиком. До 2006 года он состоял на учете в областной наркологической больнице с диагнозом «наркомания». Но 11 лет назад был снят с учета, поскольку врачи зафиксировали у него ремиссию. И когда он устраивался в детский сад, то прошел, как и положено, обследование в частной медицинской организации. Его анализы показали, что мужчина наркотики не употребляет, и его приняли после этого на работу в детский садик. Ярославские прокуроры проводили плановую проверку работников образовательных учреждений. В ходе проверки установлено, что в детском садике № 114 в должности грузчика работал мужчина с диагнозом «наркомания», а по заключению врачебной комиссии он имеет противопоказания к замещению данной должности.

«Закон обязывает пройти медобследование, но не указывается, что это надо делать обязательно в государственном лечебном учреждении. Мужчина проверился в частном центре, и там ему выдали справку, что он наркотики не употребляет. А доступа к базе данных областной наркологической больницы частный медицинский центр не имеет. И, соответственно, не знал о диагнозе мужчины. Наркомания считается хронической болезнью и поэтому, если человек ей заболел, то уже никогда не может работать в детских садах, школах. Вины детского сада нет, здесь, скорее, виновато несовершенство нашего законодательства», — сказала корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Дзержинского района Наталья Кваша.

По результатам проверки прокуратурой района в Дзержинский районный суд Ярославля был направлен иск с требованием прекратить с работником трудовой договор. Решением Дзержинского районного суда Ярославля требования прокурора удовлетворены.