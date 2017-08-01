Вильнюс, 1 августа, 2017, 13:54 — ИА Регнум. За месяц из Германии должно прибыть около 450 военных, которые доставят в страну восемь танков Leopard 2, 14 боевых машин пехоты Marder, бронетранспортеры Boxer, Fuchs, грузовики, и другую технику. Немецкие солдаты будут служить в Литве полгода. По утверждению Минобороны Литвы, батальон в Литве размещается «как средство защиты от возможной агрессии России».

Bundeswehr-Fotos Leopard 2 A5

Между тем, после встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, которая с главами стран Прибалтики состоялась 31 августа, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что в связи с российско-белорусскими учениями «Запад», которые в Литве называют «репетицией по захвату Прибалтики», в Литву прибудет усиленный контингент ВВС США — порядка восьми боевых воздушных судов, вместо четырёх, которые регулярно задействованы в так называемой «миссии воздушной полиции» над Прибалтикой.

Напомним, Литва по-прежнему просит США разместить на постоянной основе ракетные комплексы Patriot.