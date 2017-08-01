Гавана, 1 августа, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Правительство Кубы осудило «международную операцию» против Венесуэлы, отвергая «небывалые» и «произвольные» санкции, введенные президентом США против президента Венесуэлы Николаса Мадуро, и вновь проявило «непоколебимую» солидарность с венесуэльским народом и правительством, сообщает ИА EFE.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Манифестации в Венесуэле

В заявлении, опубликованном 31 июля, министерство иностранных дел Кубы обвиняет правительство США в наложении на президента Венесуэлы Николаса Мадуро «в нарушение норм международного права небывалых и произвольных» санкций.

По мнению правительства острова, против Венесуэлы запущена «хорошо скоординированная международная операция», направляемая из Вашингтона и при поддержке Генерального секретаря Организации американских государств Луиса Альмагро, призванного «заглушить голос венесуэльского народа, не признавая его волю» и «навязать ему капитуляцию от постоянных атак и экономических санкций».

«Мы хорошо знаем все эти практики интервентов. Они считают, что через них достигнут подчинения народа марионеточной оппозиции, которую они финансируют и которая теперь обещает сжечь страну», — говорится в заявлении.

Кубинское правительство также считает, что «те, кто стремится к неконституционному, насильственному свержению Боливарианской и Чавистской революции, возьмут на себя серьезную ответственность перед историей».

Кубинский МИД подчеркнул, что на выборах в Национальную конституционную ассамблею 30 июля, венесуэльский народ показал, что «он является полноправным собственником своих суверенных прав и решительно стоит на стороне мира в защиту общественной безопасности, независимости и самоопределение своей родины».

Напомним, правительство Венесуэлы 31 июля объявило о полной поддержке народа, полученной на выборах в Конституционную ассамблею, которая будет реформировать Конституцию и реорганизовывать государственные институты. Национальный избирательный совет Венесуэлы сообщил, что в выборах участвовало более 8 млн избирателей.

Венесуэла и Куба в настоящее время являются основными политическими и экономическими союзниками в регионе. Венесуэла активно помогает острову справиться с дефицитом энергоносителей, продавая нефтепродукты по льготным ценам в обмен на отправку в страну медицинских работников и учителей, подготовленных на острове.