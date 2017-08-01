Москва, 1 августа, 2017, 13:33 — ИА Регнум. Табачные компании предложили Минфину ввести единые минимальные розничные цены на сигареты вместо расчета стоимости пачки сигарет в зависимости от минимальной цены. Ранее с предложением о введении минимальной цены по аналогии с минимальной ценой на бутылку водки выступили в Общественной палате в феврале 2017 года.

Цена на сигареты

«Это мера, которая позволит бороться с контрафактом по аналогии с алкогольной продукцией», — отметил Емельянов.

При этом, по его мнению, в введении единых минимальных розничных цен на сигареты заинтересованы, прежде всего, крупные табачные компании, например, «Филип Моррис Интернэшнл» — они смогут увеличить свое присутствие на рынке.

«В этой связи надо просчитать последствия для немногих отечественных производителей», — предостерегает парламентарий.

Кроме того, продолжил депутат, если Минфин поддержит табачных производителей, то цены на сигареты вырастут.

«Цены на сигареты вырастут в любом случае», — уверен Емельянов.

В настоящее время минимальные цены на пачку сигарет в России установлены индивидуально для каждого бренда и вида сигарет. Минимальная цена зависит от максимальной стоимости, установленной производителем на конкретную продукцию, и может достигать минимум 75% от нее.