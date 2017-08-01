Москва, 1 августа, 2017, 13:30 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не собирается вмешиваться в ситуацию вокруг банка «Югра».

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

"Нет, еще раз повторяю: Кремль не вмешивается в это», — так Песков ответил на вопрос, продолжают ли в Кремле следить за ситуацией вокруг «Югры» и не хотят ли прояснить позицию Генпрокуратуры.

Представитель Кремля пояснил, что есть арбитражные процессы, существует также деятельность независимого мегарегулятора, существует руководство этого банка, которое отстаивает в судебном порядке свои права.

Поля для «вмешательства Кремля» здесь нет, заключил Песков. Ранее он отмечал, что оценок действиям Банка России и ситуации вокруг «Югры» в Кремле не дают.

Напомним, 28 июля банк «Югра» лишился лицензии на осуществление банковской деятельности. Санация кредитной организации была признана регулятором нецелесообразной.

Временная администрация из Агентства по страхованию вкладов работала в банке с 10 июля. Вскоре после отзыва лицензии АСВ запросило у Банка России расширение кредитной линии на 210 млрд рублей в связи с рекордными выплатами вкладчикам.

По данным временной администрации, отрицательный капитал «Югры» на 22 июля составил 7,04 млрд рублей.