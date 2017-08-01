Москва, 1 августа, 2017, 13:22 — ИА Регнум. Механизм контроля над сокращением количества американских дипломатов, работающих в России, выработан МИД РФ, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, передает 1 августа Russia Today.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

Механизм работает так, что МИД отслеживает количество представителей американской дипломатической миссии, которые покидают страну.

Напомним, к 1 сентября в России должны остаться работать 455 американских дипломатов. Россию должны покинуть 755 американских технических специалистов и дипломатов.

1 августа представители американской дипмиссии покинули дачи в Серебряном Бору. Решение Москвы связано с ужесточением антироссийских санкций, введенным Вашингтоном.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа последняя машина с представителями американской дипмиссии покинула дачу в Серебряном Бору.

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