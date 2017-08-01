Запорожье, Украина, 1 августа, 2017, 13:09 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в мэрию Запорожья, сообщает агентство УНН.

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Следственные действия проводятся в рамках уголовного производства, которое находится в областном управлении СБУ.

Подробностей о причинах обысков в мэрии не сообщается.

В СБУ подтвердили факт обысков, однако ни статью, по которой открыто производство, ни детали следствия и обысков комментировать не стали.