Москва, 1 августа, 2017, 13:02 — ИА Регнум. Количество домов, включенных в программу реновации в Москве, составило 5 144, заявил 1 августа московский мэр Сергей Собянин в ходе заседания президиума правительства российской столицы.

ИА Красная Весна Пятиэтажки

«В результате в программу включено 5 144 дома», — констатировал мэр.

Какие именно дома оказались в списке, можно будет узнать на сайте московской мэрии, заявил Собянин. По его словам, с 1 августа проживающие в них москвичи не будут платить деньги на капитальный ремонт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, согласно программе реновации жилого фонда российской столицы, ветхие пятиэтажные дома, не подлежащие капитальному ремонту, должны быть снесены, а жившие в них люди — расселены в другое жилье.

19 июля Государственная дума в первом чтении приняла законопроект о налоговых льготах для граждан, проживающих в российской столице и подпадающих под программу реновации.

Читайте подробнее: Законопроект о льготах по реновации Госдума приняла в первом чтении