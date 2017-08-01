Улан-Удэ, 1 августа, 2017, 12:57 — ИА Регнум. Особенностью сельского хозяйства Бурятии является его развитие в зоне рискованного земледелия. Производство продуктов растениеводства находится в сильной зависимости от природно-климатических условий, а общая ситуация в животноводстве не является стабильной, так как в большей мере зависит от кормовой базы, создаваемой в растениеводстве. Об этом ИА REGNUM сообщили в Бурятстате.

Александр Васильевич Федоров. Рожь.1870

По данным органов статистики, в 2016 году в республике объём продукции сельского хозяйства, по предварительной оценке, составил 19 095,7 млн рублей. Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2016 году достиг 105,3%, в том числе по растениеводству — 113,5%, животноводству — 100,9%.

Основными производителями зерна в Бурятии являются сельскохозяйственные организации. В Бурятстате подчеркнули, что неблагоприятные погодные условия не позволяют в последние годы получать сельхозпроизводителям хорошие результаты. Например, в 2015—2016 годах был получен самый низкий сбор зерна — 21,4 (17,0% к уровню 2012 г.) и 33,3 тыс. тонн (26,5% к уровню 2012 г.) соответственно.

В прошлом году в Бурятии накопали 155,5 тыс. тонн картофеля (116,8% к 2015 году), собрали 53,5 тыс. тонн овощей (96,5% к 2015 г.). Производство картофеля и овощей сосредоточено в индивидуальном секторе. Доля хозяйств населения в производстве картофеля составляет 86,0%, в производстве овощей — 76,7%.

В 2016 году хозяйства всех категорий в республике произвели скота и птицы на убой (в живом весе) — 66,0 тыс. тонн (снижение по сравнению с 2015 годом на 3,2%); молока — 196,2 тыс. тонн (снижение на 4,6%); яиц — 78,6 млн штук (снижение на 7,3%).

Статистики уточняют, что снижение показателей производства по скоту и птице было обусловлено уменьшением производства в сельскохозяйственных организациях на 9,5% (доля этой категории в общем объеме производства составляет 34,0%), по молоку — за счёт хозяйств населения на 5,3% (доля — 90,3%), по яйцу — за счёт хозяйств населения на 11,6% (доля — 24,4%), крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей на 73,6% (доля — 2,1%).

На конец 2016 года в Бурятии насчитывалось 367,4 тыс. голов крупного рогатого скота (97,4% к соответствующему периоду 2015 года).

Среди регионов Сибири по валовому сбору зерновых культур в хозяйствах всех категорий Бурятия в 2016 году занимала десятое место, по производству картофеля и овощей, скота и птицы на убой в живом весе, яиц — девятое место, по производству молока — восьмое место. Лидирующие позиции занимает Алтайский край, уступая лишь в производстве картофеля Красноярскому краю, яиц — Новосибирской области.

Что касается типа аграрной структуры регионов, Бурятия относится к индивидуально-семейному типу, так как доля сельскохозяйственных организаций в продукции сельского хозяйства — менее 30,0%. В 2016 году эта доля составила 26,5%. Сельское хозяйство республики имеет животноводческое направление. Удельный вес продукции животноводства составляет 65,6%, растениеводства — 34,4%.

Добавим, Бурятия не зря отнесена к зонам рискованного земледелия. Например, в 14 районах республики в прошлом году объявили режим ЧС из-за засухи, региону был причинён ущерб на сотни миллионов рублей. В целом в двух регионах (Бурятии и Забайкалье) произошла гибель сельхозкультур на общей площади 140 тыс. га. Общий объём компенсации пострадавшим сельхозпроизводителям составил 660 млн рублей, ущерб по прямым затратам в Забайкальском крае составил более 350 млн рублей, в Бурятии — порядка 310 млн рублей.

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В середине июля 2017 года в Минсельхозпроде Бурятии сообщили, что хозяйства региона ждут дождя. Тогда и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Даба-Жалсан Чирипов совершил рабочую поездку на юго-восток Бурятии — в Бичурский, Мухоршибирский и Тарбагатайский районы. По итогам этой поездки выяснилось, что посевы, хотя и дали неплохие всходы в первое время, всё же подверглись влиянию засухи, которая в итоге едва не сгубила будущий урожай сельхозтоваропроизводителей данных районов. Прошедшие дожди местами выровняли ситуацию и дали надежду на то, что плоды зерновых и кормовых культур попадут в закрома аграриев.

«Мы видим, что засушливый июнь сказался на росте растений, из-за чего значительно замедлился их рост. И потому потери при заготовке кормов попросту неизбежны», — констатировал Чирипов.

По оценке начальника отдела растениеводства, механизации и современных технологий Минсельхозпрода РБ Андрея Бадмаева, ситуация на полях Бурятии действительно обстоит не лучшим образом, однако положение в этом году всё же на порядок лучше, чем в прошлом, когда засуха практически на корню уничтожила все посевы.

«Пшеницу соберём, но урожайность будет значительно меньше предварительных прогнозов. Но говорить о том, в каких количествах мы его соберём, преждевременно, так как многое будет зависеть от дождей», — сказал Бадмаев.

Температура почвы в ряде районов Бурятии в особенно жаркие дни июня доходила до 60 градусов по Цельсию.