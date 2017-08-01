Чебоксары, 1 августа, 2017, 12:54 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные социально-экономического развития регионов страны по итогам 2016 года. В Приволжском федеральном округе лидерами по ключевым характеристикам являются Татария и Башкирия, в числе аутсайдеров — Чувашия, Марий Эл и Мордовия, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Предприятие в Ульяновске

В Поволжье в 2016 году ниже среднероссийского показателя были среднедушевые доходы населения и средняя зарплата. Согласно статданным, доход в округе в расчёте на душу населения составил 25 729 рублей (в РФ — 30 738 рублей). Лидерами в ПФО стали Татария (32 813 рублей), Нижегородская область (30 406 рублей) и Пермский край (28 726 рублей). Аутсайдеры по уровню среднедушевых доходов — Чувашия (17 747 рублей) и Мордовия (17 774 рубля).

Регионы Поволжья: данные по итогам 2016 года на основе информации Росстата

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в ПФО составила 27 257 рублей (в РФ — 36 746 рублей). Лидером также является Татария (30 410 рублей), на последней строке — также Чувашия (22 736 рублей).

Валовой региональный продукт в Поволжье в 2015 году составил 9916 млрд рублей. Максимальные показатели зафиксированы в Татарии (1833,2 млрд рублей) и Башкирии (1317,4 млрд рублей), минимальные — в Марий Эл (165,5 млрд рублей) и Мордовии (187,4 млрд рублей). Инфляция в Поволжье в прошлом году составила 4,6% (в РФ — 5,4%), больше всего цены выросли в Ульяновской области (на 5,5%) и Марий Эл (5,4%).