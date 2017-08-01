Минск, 1 августа, 2017, 12:58 — ИА Регнум. Китайские корпорации ВПК должны присутствовать на белорусско-китайской площадке индустриального парка «Великий камень», заявил 1 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с председателем комитета по контролю и управлению государственным имуществом при государственном совете КНР Сяо Яцином, сообщает пресс-служба главы Белоруссии.

kremlin.ru Александр Григорьевич Лукашенко

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По его словам, между Белоруссией и Китаем за 25 лет сотрудничества выстроились «беспрецедентные» отношения, позволяющие создавать такие совместные проекты, как индустриальный парк «Великий камень».

«Железные братья» и «всепогодная дружба» — это емкие понятия, термины, которые плотно вошли в лексикон наших взаимоотношений», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что одним из перспективных направлений взаимного сотрудничества являются проекты в сфере военно-промышленного комплекса.

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«Вполне возможно и неплохо было бы создание в парке [«Великий камень»] высокотехнологичных предприятий системы военно-промышленного комплекса. Можно совместных, можно китайских. И нужно, чтобы китайские корпорации ВПК пришли в этот парк», — подчеркнул президент.

Напомним, парк «Великий камень» — это проект современного города с населением более 130 тыс. человек и площадью 91,5 кв. км недалеко от Минска. Индустриальный парк запланирован как площадка для развития высокотехнологичного производства в различных сферах: биомедицина, химия, машиностроение и другие.