Калуга, 1 августа, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Следователи Калужской области организовали доследственную проверку по сообщениям СМИ о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса и «Камаза», в результате которого погибли три человека. Об этом 1 августа сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Калужской области Место ДТП

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 1 августа в 3:30 утра. Микроавтобус с 18 пассажирами двигался по правой полосе по маршруту «Новозыбков (Брянская область) — Москва» и совершил наезд на стоящую автомашину «Камаз», которая стояла с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком «аварийная остановка».

В результате ДТП трое пассажиров микроавтобуса погибли на месте, еще трое были доставлены в Центральную больницу Обнинска.

По данному факту следователями организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В настоящий момент следователи проверяют все обстоятельства перевозки пассажиров этим микроавтобусом, в том числе на наличие необходимых для этого документов, техническое состояние микроавтобуса и состояние водителя.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в отношении лиц, оказывающих услуги перевозки.