Пекин, 1 августа, 2017, 12:25 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн BYD сообщил о начале продаж своей новинки минивэна BYD Song MPV, представленного в конце августа 2016 года на Международном автошоу в Гуанчжоу. Точная стоимость обновленного минивэна пока не разглашается, она будет объявлена в первый день продаж, который запланирован на 15 августа.

Sohu.com BYD Song MPV

По словам экспертов, BYD Song MPV будет пользоваться популярностью в Китае. 7-местный автомобиль поступит в продажу с двумя версиями двигателя: 1,5-литровым турбированным мотором (154 л.с.) и 2,0-литровым двигателем мощностью 140 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

По неподтвержденным данным, в настоящее время инженеры BYD работают над гибридным двигателем, мощность которого составит 303 л.с. Данный двигатель в дальнейшем может быть установлен в BYD Song MPV, однако произойдет это не ранее середины 2018 года.

В зависимости от комплектации новинка будет оснащаться 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач или аналогичной роботизированной трансмиссией DCT.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские автолюбители активно обсуждают новые снимки компактного городского кроссовера Luxgen U5 от тайваньского автопроизводителя Yulong Group. Новинка была анонсирована в ноябре 2016 года на полях автошоу в китайском Чэнду.