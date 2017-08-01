Пермь, 1 августа, 2017, 12:22 — ИА Регнум. В Прикамье все семь кандидатов в губернаторы сдали документы для регистрации. Однако уже ясно, что процедуру регистрации преодолеют не все из них. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в крайизбиркоме, из семи кандидатов шесть представили максимальное количество подписей — по 245, а кандидат Константин Окунев принёс 27 подписей.

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В результате проверки выяснилось, что у Максима Решетникова («Единая Россия»), Владимира Аликина («Справедливая Россия») и Андрея Степанова («Патриоты России») все 245 подписей являются действительными и достоверными.

У Ирины Филатовой (КПРФ) не засчитали три подписи, поскольку они были продублированы и у других кандидатов. В такой же ситуации оказался Олег Постников (ЛДПР) — у него не засчитали шесть подписей. У Олега Хараськина («Великое Отечество») обнаружены четыре продублированные подписи.

«Таким образом, у Хараськина засчитана 241 подпись, из них 49 муниципального уровня. Засчитанные подписи собраны в 32 муниципальных образованиях. Таким образом, засчитанных подписей недостаточно для регистрации кандидата по двум основаниям: недостаточное количество подписей депутатов и глав муниципального уровня, а также недостаточное количество муниципальных образований, в которых собраны засчитанные подписи», — отметили в краевом избиркоме.

У Константина Окунева все 27 подписей являются действительными и достоверными, однако их количество недостаточное для регистрации кандидата по всем трём уровням муниципального фильтра.

Председатель крайизбиркома Игорь Вагин оценил этап прохождения муниципального фильтра как спокойный, о чём свидетельствует отсутствие судебных исков и минимальное количество жалоб. По словам Вагина, впервые процедура по проверке подписей настолько открыта, что при ней могут присутствовать все желающие, а не только те, кто по закону имеет право.

Между тем предвыборная обстановка, связанная с прохождением муниципального фильтра, не такая уж и спокойная.

«То, что происходит сегодня на политической арене Прикамья, к сожалению, как минимум несправедливо. Уже сегодня выявлены случаи массового нарушения процедуры прохождения муниципального фильтра врио губернатора Максимом Решетниковым и его техническим кандидатом, неизвестным для большинства населения Андреем Степановым. Не хотелось бы, чтобы эти случаи остались в забвении, и «административный ресурс» остался безнаказанным», сообщил корреспонденту ИА REGNUM Олег Хараськин.

Напомним, что ранее в поле зрения общественников попал скандал, также связанный со сбором подписей в Гайнском районе. Член Совета движения «Голос» Виталий Ковин заявил, что местная чиновница участвовала в организации сбора подписей. Был составлен график, где предлагалось депутатам прибыть в определённое время к нотариусу, чтобы оставить свои подписи в поддержку кандидата в губернаторы. Случай получил широкую огласку, материалы были переданы в прокуратуру.

На пресс-конференции он заявил, что передал 31 июля в Избирательную комиссию заявления двух человек, — подписи которых дублируются в листах двух кандидатов. Они отрицают тот факт, что отдавали свои подписи в поддержку кандидата Степанова. Соответствующие заявления были переданы в прокуратуру и следственный комитет. У штаба кандидата есть подозрения, что речь идёт о подделке подписных листов, которые представлены кандидатом Андреем Степановым.

Олег Хараськин считает, что даже двух заявлений хватит, чтобы начать разбирательство:

«Необходимо поднимать по всему Пермскому краю нотариальные журналы, чтобы выяснить, когда, кем и в каком количестве ставились эти подписи. Это может быть основанием для серьёзных исков не только с нашей стороны, но и со стороны тех, кто захочет защитить грядущие выборы в Пермском крае».

Он также подчеркнул, что сборщики подписей в его поддержку неоднократно уточняли, отдавали ли депутаты свой голос за кандидата Степанова, и получая отрицательные ответы, только тогда принимали подписи в пользу своего кандидата.

«Эта часть предвыборной кампании мне и нам очень много дала, где мы увидели реальную картину поддержки в лице муниципальных депутатов, которые, невзирая на административное давление и порою прямые угрозы, проявили свою принципиальность и смелость. Это меня и мою команду очень вдохновило», — сказал Олег Хараськин.

Константин Окунев ранее на своей странице в Фейсбук признался, что собрал 160 подписей, но представил в крайизбирком только 27:

«Подписи депутатов поселений и более десятка депутатов Земских собраний сдавать не стал, чтобы элементарно не подставлять людей. Зная цинизм и тупость наших чиновников, мы понимаем, что беспрецедентное давление и угрозы в адрес людей, желающих поставить подпись за моё выдвижение, имеет под собой реальную почву. Депутаты поселений наиболее уязвимы и зависимы от административного ресурса и чиновничьего беспредела. Ну, а те депутаты Земских собраний, подписи которых сдавать не стал, напрямую зависят от местного руководства районных администраций. Так как я привык все доводить до логического конца, то и данную процедуру сдачи документов тоже сделал оконченной».

Также Окунев выразил мнение, что во всех 16 регионах, где 10 сентября состоятся выборы губернаторов, эти самые выборы пройдут без выбора. Без какой-либо интриги и конкурентной борьбы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае 10 сентября состоятся выборы губернатора. В феврале 2017 года Виктор Басаргин заявил о досрочном сложении губернаторских полномочий. Врио главы Прикамья был назначен Максим Решетников — москвич с пермскими корнями.

Напомним, с 21 июля по 26 июля в Избирательной комиссии Пермского края проходил период приёма документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Пермского края. Для регистрации кандидаты обязаны были представить в свою поддержку подписи 6% от количества муниципальных глав и депутатов, избранных на прямых выборах.

Для регистрации необходимы 234 подписи, при этом сдать кандидат может не более 245. При этом из них не менее 51 подписи (максимально — 53) должны принадлежать главам и депутатам муниципальных районов (городских округов). В соответствии с действующим законодательством они должны быть собраны не менее чем в 36 муниципалитетах Пермского края.

Согласно закону, все листы поддержки должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата, а каждая подпись в поддержку кандидата должна быть нотариально заверена. Подпись в листе поддержки кандидата ставится собственноручно с указанием даты и времени ее проставления. Подлинность подписи, её время и дата внесения заверяются нотариусом. Оплата услуг нотариуса осуществляется также из избирательного фонда кандидата.