Рига, 1 августа, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Большинство жителей Латвии считает налоги слишком высокими, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле социологическим центром SKDS, сообщает LETA.

Kakprosto.ru Налоги

Респондентам предлагалось оценить уровень налогов с зарплаты, подоходного налога с населения, налогов на товары и услуги. 82% респондентов заявили, что размер налогов, которые они платят, высок или слишком высок. 9% населения считают его адекватным, а 9% не смогли ответить на этот вопрос. Оценивая налоговое бремя в целом, 88% респондентов заявили, что он высок или слишком высок, 7% опрошенных считают его адекватным.

Напомним, население Латвии платит налогов больше, чем, например, жители Литвы и Эстонии. Самой благоприятной для работающих среди трех стран по-прежнему остается Эстония, а больше всех на налоги из своих ежемесячных доходов и в 2016 году выделяли жители Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по данным Еврокомиссии, неравенство доходов в Латвии — одно из самых высоких в ЕС, а латвийская налоговая система менее прогрессивна, чем в других странах Евросоюза, а это, в свою очередь, способствует высокому неравенству и бедности трудящихся.

В свою очередь, евродепутат от Латвии Кришьянис Кариньш в соцсети Twitter, комментируя увеличение налоговой нагрузки на жителей, написал: «Невероятно. Для Кучинскиса и Озолы (премьер-министр и министр экономики) «налоговая реформа» = повышение соцналога. На плательщиков продолжают увеличивать нагрузку! Ситуация ухудшится!».

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