Ярославль, 1 августа, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Чугунные ограждения бульвара на Революционной улице в центре Ярославля не будет заменено на стальное. Об этом в социальной сети Facebook сообщил глава города Владимир Слепцов.

Бульвар на ул. Революционной в Ярославле

«Чугунные ограждения на ул. Революционной будут отремонтированы. Они являются частью исторического облика города, убирать их не планируем. Речь идет о замене красного ограждения вдоль проезжих частей в зоне ЮНЕСКО», — написал мэр Ярославля Владимир Слепцов.

О судьбе чугунных решеток высказали беспокойство градозащитники, накануне в департаменте городского хозяйства мэрии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что решетки будут заменены на новые, стальные. Но глава города дезавуировал эти заявления.

При этом планы по замене аналогичных ограждений на проспекте Ленина сохраняются. Об этом сообщил заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.