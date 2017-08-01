Пекин, 1 августа, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Китайские автолюбители активно обсуждают новые снимки компактного городского кроссовера Luxgen U5 от тайваньского автопроизводителя Yulong Group. Новинка была анонсирована в ноябре 2016 года на полях автошоу в китайском Чэнду.

Sohu.com Luxgen U5

Новинка от Yulong Group будет оснащена 1,6-литровым турбированным мотором мощностью 124 л.с. в паре с роботизированной коробкой переключения передач, пишет «Тайпин цичэ».

Luxgen U5 является «младшей» версией роскошного Luxgen U6, представленного публике в 2016 году. Главной особенностью обновленного Luxgen U5 стал широкоугольный сенсорный дисплей, с помощью которого ведется управление мультимедийной системой автомобиля.

Точная стоимость новинки пока не раскрывается. Ожидается, что обновленный Luxgen U5 обойдется покупателю в 80 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автомобильный концерн Changan сообщил о начале продаж одного из самых ожидаемых городских кроссоверов Changan CS55, который станет промежуточной моделью между компактным CS35 и вместительным CS75.