Лангепас, Югра, 1 августа, 2017, 12:24 — ИА Регнум. В городе Лангепасе (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту растраты денежных средств участников долевого строительства. Выявлены факты неправомерных действий при расходовании денежных средств участников долевого строительства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры по Ханты-Мансийскому автономному округу.

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С октября 2014 по декабрь 2016 года компания ООО «СМП-68» заключила 30 договоров долевого участия на возведение дома на общую сумму более 60 млн рублей. Срок сдачи дома — не позднее конца 2015 года. Однако строительство фактически приостановлено с начала 2016 года, и была выполнена лишь четверть от общего объема работ, сообщает прокуратура.

Согласно бухгалтерской документации, деньги долевого строительства израсходованы полностью. Прокуратура отмечает отсутствие у генерального директора ООО «СМП-68» намерений к завершению строительства многоквартирного жилого дома. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере»).

По сведениям системы СПАРК, генеральным директором и владельцем ООО «СМП-68», зарегистрированного в Лангепасе, является Олег Буркин. Как сообщает Ura.ru, Буркин будет добиваться судебного наказания для человека, озвучившего проблемы дольщиков Лангепаса в Госдуме РФ. Напомним, один из дольщиков Вадим Шамсутдинов во время слушаний законопроекта о дольщиках в Госдуме назвал себя обманутым. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал регионам обсудить вопрос с дольщиками на уровне президента России Владимира Путина.

Гендиректор ООО «СМП-68» Олег Буркин заявил, что выступление Вадима Шамсутдинова — клевета. Замгубернатора ХМАО Дмитрий Шаповал отчитался о пятикратном сокращении в Югре числа обманутых дольщиков. На сегодня данный статус, по его словам, имеют 82 человека, недостроено восемь объектов в Нефтеюганске, Лангепасе, Ханты-Мансийске, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, тогда как в 2011 году аналогичный статус был у 431 человека на девяти объектах Югры.

Дмитрий Шаповал сообщил СМИ, что созданы графики строительства на незавершенных для дольщиков объектах.

Депутат Государственной думы Владимир Сысоев считает, что решение проблемы обманутых дольщиков скинули на регионы. Но у субъектов Российской Федерации денег на это нет. Правительство оставило регионы с обманутыми дольщиками один на один со своими проблемами, заявляет Владимир Сысоев.

«Предлагаемый сегодня законопроектом механизм ни в коей мере не создаст полный заслон от появления новых обманутых дольщиков. Над этим вопросом нам нужно ещё работать», — считает парламентарий.