Рубцовск, Алтайский край, 1 августа, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Более 130 сотрудников Сибирской генерирующей компании (СГК), участвующих в реализации уникального проекта по модернизации системы теплоснабжения Рубцовска, пройдут обучение и стажировку. На эти цели предусмотрено около 900 тыс. рублей. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба Алтайского отделения СГК.

Светлана Шаповалова СГК в Рубцовске

«За первое полугодие обучение по обязательным видам подготовки прошли 70 сотрудников. С июля по декабрь уровень профессиональных знаний повысят еще 60 человек. Кроме того, в этом году в профессиональной переподготовке приняли участие 10 сотрудников котельного цеха Южной тепловой станции», — пояснили энергетики.

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Обучение пройдут машинисты котлов, начальники смен, слесари КипИА, электрогазосварщики, электромонтеры, электрослесари. Известно, что образовательный процесс осуществляется, преимущественно, в специализированных учреждениях Рубцовска, положительно зарекомендовавших себя на рынке образовательных услуг.

Повышение квалификации энергетиков ведется в профильных заведениях с многолетним опытом работы и высококвалифицированным преподавательским составом — Челябинском и Новосибирском филиалах Петербургского энергетического института повышения квалификации (ПЭИПК). Еще одной формой обучения персонала стала стажировка на барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 СГК. Ее прошли сотрудники котельного цеха ЮТС — начальники смен, старшие машинисты котельного оборудования, старший мастер производственного участка. Рубцовские энергетики ближе познакомились с организацией работы котельных цехов барнаульских станций, производственными процессами.

«Мы ведем планомерную работу по обучению и повышению квалификации персонала на всех предприятиях Алтайского филиала СГК. В энергетике, как опасном производстве, это имеет особое значение. Почти год прошел с момента, когда мы начали работу в Рубцовске, наш алтайский коллектив увеличился почти на 500 человек. Это грамотные и профессиональные люди, но нам важно, чтобы весь коллектив работал по единым корпоративным стандартам, принятым в большой энергетике», — подчеркнул директор Алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Именно этим, по его словам, столь большое внимание и немалые средства направляются на обучение и повышение квалификации сотрудников СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, который с осени 2016 года реализует «Сибирская генерирующая компания»в Рубцовске, считается уникальным. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, которая получит новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществит перекладку более 16 км трубопроводов и строительство еще более 6,3 км. Для контроля за осуществлением проекта был создан оперативный штаб.