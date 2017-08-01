Москва, 1 августа, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Усиление санкций со стороны США уже заложено в будущую цену рубля, но когда американский президент подпишет закон, курс российской валюты все равно может ослабнуть до 61 рубля за доллар. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 августа заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

ИА REGNUM Рубль

«Дональд Трамп может подписать закон в ближайшие дни, а «тонкий» рынок предполагает возможность значительной волатильности в этот момент. Хотя усиление санкций заложено в цену рубля, эмоциональная реакция может увести его к 60,5−61 за доллар», — считает Волков.

При этом, по его словам, сегодня рубль остается достаточно стабильным, несмотря на недавнее падение. Так, цена одного доллара находится в районе 59,8 за доллар при стоимости нефти марки Brent в 52,6 доллара за баррель.

«Сейчас рубль все еще не привязан к нефти, а падение накануне было вызвано ужесточением санкций по отношению к России. Кроме того, виноваты в его падении и участники рынка, которые в конце месяца меняли свои позиции, формируя новые», — уверен Волков.

По его словам, в ближайшее время для рубля будет характерно небольшое и постепенное ослабление. Оно начнется с момента, как курс закрепится на уровне 60 рублей за доллар и ниже. Стабилизироваться российская валюта сможет только на курсе 62−64 рубля за доллар.

«Риски снижения никто не отменял, поэтому кажущаяся стабильность очень быстро сменится девальвацией», — опасается Волков.