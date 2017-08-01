Пермь, 1 августа, 2017, 11:22 — ИА Регнум. В Перми суд продлил срок домашнего ареста бывшему министру спорта Пермского края. Как сообщает ряд СМИ, следователи и прокуратура ходатайствовали об ужесточении меры пресечения, заявив, что подследственный неоднократно нарушал условия домашнего ареста. В частности, прокуратура требовала ограничить время прогулок для экс-главы краевого ведомства.

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Сам экс-чиновник в своё оправдание сказал, что не собирается противодействовать следствию, а все встречи носили случайный характер. Защитники бывшего министра просили об изменении меры пресечения и освобождении из-под домашнего ареста. В результате суд принял решение о продлении срока домашнего ареста до 3 октября и оставил право на две прогулки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-министр спорта Прикамья был задержан 4 октября 2016 года, а 6 октября отправлен под домашний арест. Бывший высокопоставленный чиновник подозревается в в злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, действия должностного лица повлекли бюджетам различного уровня ущерб на общую сумму свыше 29 млн рублей. В результате проверки, проведённой казначейством, выявлены нарушения при строительстве стадиона «Динамо». Смета расходов была завышена на 29,4 млн рублей. Добавим, что по уголовному делу ещё одним фигурантом проходит бывший заместитель министра спорта Прикамья, который находится под подпиской о невыезде. Также отметим, что на период следствия экс-глава Минспорта края отстранён от занимаемой должности.