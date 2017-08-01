Краснодар, 1 августа, 2017, 11:16 — ИА Регнум. Мэр Краснодара Евгений Первышов расскажет жителям Южного федерального округа об инвестиционном потенциале кубанской столицы. Деловой аналитический обзор на тему: «Краснодар как центр экономического роста Кубани: инвестиционный потенциал условий для развития бизнеса», затрагивающий вопросы инвестиционной привлекательности Краснодара и связанные с этим возможности для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности, должен будет появиться в прессе уже до конца августа 2017 года. Заявка на оказание услуг по публикации информации в печатном издании объявлена на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документацию конкурса.

Krd.ru Мэр Краснодара Евгений Первышов

Как следует из документа, в обзор будут включены мнения и комментарии представителей делового сообщества Краснодара, а также интервью с мэром кубанской столицы Евгением Первышовым о преимуществах инвестирования в экономику города.

«Информационные материалы должны быть посвящены деятельности администрации Краснодара в сфере развития инвестиционного потенциала города», — сказано в техзадании.

По условиям тендера, материал опубликуют в региональном полноцветном печатном СМИ в виде журнала формата А4, которой выйдет тиражом не менее 8 тыс. экземпляров. Издание предназначено для представителей крупных компаний, органов государственной и муниципальной власти, малого и среднего бизнеса, бизнесменов, топ-менеджеров. Увидит свет журнал как на Кубани, так и в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, а также Ставропольском крае и Адыгее.

«Это имиджевый материал о Краснодаре в специализированном экономическом издании, — уточнил вице-мэр Дмитрий Логвиненко, координирующий работу в области экономики, финансов и торговли.

По его словам, которые цитирует издание «Югаполис», «городам тоже нужно себя рекламировать в среде бизнеса. Если упростить сильно задачу материала — он должен привлечь бизнесменов развивать свои предприятия именно в Краснодаре».

Заказчиком выступила администрация Краснодара. У желающих принять участие в конкурсе есть ровно неделя для подачи заявок.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Краснодара на 2017 год утверждён с дефицитом в 1,3 млрд рублей. Доходы запланированы в сумме 22,3 млрд рублей, из них собственные доходы бюджета — 14,2 млрд рублей, еще 8,1 млрд рублей составят безвозмездные поступления из краевого бюджета. Расходы утверждены на уровне 23,6 млрд рублей. 86% из них или 20,2 млрд рублей предусмотрены на 2017 год в рамках 23 муниципальных программ, разработанных в соответствии с целями социально-экономического развития города.

Добавим, что в 2017 году Краснодар намерен привлечь в экономику города 43,95 млрд рублей инвестиций. Ожидается, что рост составить 0,3% к оценке 2016 года. В 2016 году объём инвестиций превысил 41,7 млрд рублей.