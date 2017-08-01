Ярославль, 1 августа, 2017, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославской области районный суд обязал парк культуры и отдыха «Забава» выплатить четырёхлетнему ребенку компенсацию морального вреда за падение с моста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Проверка в парке «Забава»

В феврале этого года в парке активного и семейного отдыха «Забава» на турбазе в Белкино получил травму несовершеннолетний ребенок.

Ребенок поскользнулся на мосту и стал падать. Мост не имел ограждения, и поэтому мальчик упал с моста. Семья шла гуськом, и мама не успела схватить сына за ногу. Под мостом проходила трасса для езды на снегоходах. При этом в парке не оказалось ни дежурного врача, ни персонала, обученного оказанию первой помощи. Спустя некоторое время на место происшествия прибыла бригада медиков и пострадавшего доставили в лечебное учреждение.

Прокуратурой Ярославского района проведена проверка по этому факту. В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой Ярославского района в интересах ребенка направлено исковое заявление в суд о взыскании с ООО «Забава» компенсации морального вреда. Суд обязал выплатить ребенку 40 тысяч рублей.

«Сейчас защита детей перешла на более серьезный уровень. Раньше бы — упал ребенок с моста, ну и упал. Жив, и слава богу. А сейчас в прокуратуре области есть целое подразделение, которое занимается защитой прав ребенка. Здесь и мы, и прокуратура сработали очень хорошо. Собрали доказательства, заставили парк устранить нарушения. Он, кстати, и особо не сопротивлялся. А теперь и выплатит компенсацию, что заставит его и другие парки относиться серьезнее к своим обязанностям», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.