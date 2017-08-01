Ярославль, 1 августа, 2017, 11:04 — ИА Регнум. В здании правительства Ярославской области будут отремонтированы туалеты. На эти цели планируют потратить 700 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ремонт у здания Правительства Ярославской области

На сайте госзакупок появились соответствующие аукционы. В частности, на «выполнение работ по капитальному ремонту мужской санитарно-гигиенической комнаты» в региональном правительстве из областного бюджета запланировано выделить 400 тысяч рублей. В списке закупки — гигиенический душ со встраиваемым смесителем, умывальник с пьедесталом, унитаз-компакт микролифт, плитка керамогранитная и прочее.

На выполнение работ по капитальному ремонту женской санитарно-гигиенической комнаты намереваются потратить меньшую сумму — 311 тысяч рублей.

Там тоже предусмотрен гигиенический душ со встраиваемым смесителем.

Судя по приведенным сметам, и без того хорошие туалеты заменят на «более лучшие», демонтировав все имеющееся оборудование, вплоть до вешалок, подстаканников и дозаторов для жидкого мыла. Запланированы работы по съему керамической плитки. Далее начнется укладка «мраморных плит для ступеней и подоконников». Сушилка для рук предусмотрена с «УФ обззараживанием».

Работы должны завершить до 1 декабря, так что региональным чиновникам, по всей видимости, придется перетерпеть временные неудобства.

В мэрии Ярославля также запланирован ремонт туалета, правда, на более скромную сумму — 199 тысяч рублей.