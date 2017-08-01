Лондон, 1 августа, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Два крыла здания тюрьмы Mount (графство Хартфордшир, Великобритания) были захвачены в ходе беспорядков, передает Sky News.

Prisonofficer.org.uk Сотрудники британской тюрьмы

По данным британского министерства юстиции, инцидент произошел 31 июля, и к настоящему моменту исчерпан. Никто в результате ЧП не пострадал.

В захвате крыльев здания участвовали 227 человек, причем — из тысячи заключенных. Зачинщики и участники бунта могут получить новые сроки за противоправные действия.

Как выяснилось, в тюрьме Mount тяжелое положение: не хватает около 50 сотрудников. Для усмирения бунта были вызваны команды «Торнадо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 июля беспорядки происходили в тюрьме американского штата Алабама: 12 заключенных совершили побег. Шестерых удалось поймать.

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