Чебоксары, 1 августа, 2017, 10:52 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе на 1 июля просроченная задолженность по заработной плате составила 199,3 млн рублей. В расчёте на одного работника долги составили 26 307 рублей (в РФ — 53 072 рубля), максимальные показатели — в Чувашии и Кировской области. Об этом свидетельствуют данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Www.gks.ru Данные Росстат

На начало июля 2017 года в Поволжье долги по зарплате составили 199,25 млн рублей перед 7574 работниками. В основном задолженность сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств (198,85 млн рублей). Наибольший размер просроченной задолженности зарегистрирован в Самарской области — 44,8 млн рублей. В пятёрке антилидеров также Оренбургская область (22,47 млн рублей), Нижегородская область (21,27 млн рублей), Кировская область (19,97 млн рублей) и Удмуртия (19,4 млн рублей). Минимальный размер долгов по зарплате зафиксирован в Ульяновской области (168 тыс. рублей), Марий Эл (3,47 млн рублей) и Мордовии (4,2 млн рублей).

Длительное время зарплату в Поволжье не получали 7574 работника, из них половина — это жители трёх регионов: Пермского края (1244 человека), Самарской области (1213 человек) и Саратовской области (1150 человек). Лучше всего ситуация в Ульяновской области и Башкирии, где зарплату длительное время не получали соответственно 12 и 109 работников.

Согласно опубликованным данным, в Поволжье в расчёте на одного работника задолженность по зарплате составила на начало июля 26 307 рублей, что вдвое меньше общероссийского показателя — 53 072 рубля. Выше, чем в среднем по России, данный показатель в ПФО был в двух регионах: Чувашии (55 818 рублей) и Кировской области (54 417 рублей). Выше среднеокружного уровня долги по зарплате в расчёте на одного человека зафиксированы в Пензенской области (41 617 рублей), Самарской области (36 939 рублей), Удмуртии (36 599 рублей), Нижегородской области (26 554 рубля) и Оренбургской области (26 530 рублей). Минимальный уровень — в Пермском крае (12 618 рублей).