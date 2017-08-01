Воронеж, 1 августа, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Процесс сноса расселенных аварийных домов в Воронеже начался, однако, судя по количеству жалоб жителей, ведется все же недостаточно активно. Между тем полуразрушенные пустующие здания представляют собой реальную опасность для жителей соседних домов.

Марина Каширская ИА REGNUM Аварийный дом на улице Ленинградской в Воронеже

О том, что ситуация с аварийными домами в Воронеже остается острой, сообщили 1 августа в региональном отделении ОНФ — по итогам рейда по дворам, на территории которых располагаются расселенные и заброшенные дома.

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В частности, на улице Ленинградской на данный момент остается около десяти расселенных, но до сих пор не снесенных домов. Во дворах — заброшенные, никому не нужные гаражи и сараи. Такое соседство совсем не радует жителей других домов, в том числе новостроек: с начала весны в этом районе произошло уже несколько пожаров.

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«Все лето мы находились в огненном кольце. Выбегаем на улицу при каждой тревоге. Каждый из этих домов горел по несколько раз. Пожары происходят с ярко выраженным очагом возгорания, всегда на крыше, сделанной полностью из дерева, чувствуется запах бензина», — цитирует пресс-служба ОНФ жительницу дома по переулку Гвардейскому, 27а.

Дом №102 на улице Ленинградской был расселен ещё четыре года назад, дом №72 на этой же улице ожидает сноса два года — при этом рядом с ним, на месте уже снесенного дома построена и заселена многоэтажка. Нетрудно догадаться, что полуразрушенный дом стал любимым местом игр для местных детей.

Марина Каширская ИА REGNUM

Такая ситуация — во всех районах города. Активисты ОНФ приводят адреса на улице 9 Января (дом №50 был расселен год назад — он фактически разваливается на глазах), на улице Машиностроителей.

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«С аналогичной ситуацией, когда заброшенные, полные мусора здания находятся в густонаселенных дворах жилых домов, в ходе рейда мы встретились и на улицах Ростовской, Беговой, 45-й Стрелковой Дивизии. Пустующие помещения становятся пристанищем для асоциальных элементов, лиц без определенного места жительства. Стены заброшенных домов привлекают и подростков, жаждущих приключений. Для последних посещение таких зданий несет угрозу жизни и здоровью, ведь расселили их именно по причине того, что они находились в аварийном состоянии», — отметил представитель ОНФ Владимир Киреев.

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Активисты обращают внимание на то, что опасны не только сами дома, но и заброшенные инженерные коммуникации — расселенные здания снимаются с обслуживания УК, и за состоянием прилегающей территории никто не следит.

Марина Каширская ИА REGNUM

По итогам рейда ОНФ намерено обратиться к главе Воронежа с просьбой ускорить процесс сноса расселенных домов.

Тему ситуации со сносом ветхого жилья в Воронеже и — шире — реализации программы сноса ветхого жилья ИА REGNUM не раз освещало в своих материалах. Амбициозный проект, который должен был освободить старые заводские районы Воронежа от двух-трехэтажных домов, в свое время решивших жилищную проблему в разрушенном войной городе, и дать новые площадки для строительства современного жилья, был запущен в 2010 году. Тогда до 2015 года планировалось снести более 500 домов, основную нагрузку по расселению домов предполагалось возложить на застройщиков. Однако, вопреки ожиданиям мэрии, инвесторы в очередь не выстроились. В феврале этого года программу продлили сразу до 2030 года, правда, расширив ее до 700 домов.

Согласно данным мэрии Воронежа, которые приводились пресс-службой в июле, всего с 2010 по 2016 годы снесено 108 аварийных расселенных домов, еще 73 аварийных дома к тому моменту были расселены и ожидали сноса.

Марина Каширская ИА REGNUM

Этим летом, после серии пожаров, администрация ускорила процесс сноса, однако вопрос упирается еще и в финансы: в бюджете Воронежа на 2017 год на снос аварийных домов выделено 10 млн рублей. На 6,7 млн, по данным на начало июля, были заключены контракты по сносу домов, еще на 1,3 млн — объявлены торги. При этом заместитель руководителя управления жилищных отношений администрации Воронежа Сергей Журавлёв ранее заявил, что до конца года планируется снести 30 из 73 расселенных домов. Таким образом, при самом оптимистичном варианте — в том случае, если воронежским властям удастся выполнить заявленные планы — еще 40 аварийных зданий останутся ждать своей очереди.