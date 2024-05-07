Лондон, 1 августа, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Британский пранкер разыграл ближайшее окружение президента США Дональда Трампа. Об этом передает телеканал CNN.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит по телефону

«Самозваный «пранкер по электронной почте» из Великобритании ввел в заблуждение целый ряд официальных лиц Белого дома, которые были убеждены, что он являлся таким же чиновником, — говорится в сообщении. — Его деятельность включает в себя эпизод, когда он убедил одного из сотрудников Белого дома, отвечающего за кибербезопасность, что ему пишет зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, тем самым пранкер без труда получил личный почтовый ящик чиновника».

По данным телеканала, британский пранкер разыграл бывшего директора Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи, помощника президента США по национальной безопасности и борьбе с терроризмом Томаса Боссерта и сына президента США Эрика Трампа.

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