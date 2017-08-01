Донецк, 1 августа, 2017, 10:46 — ИА Регнум. По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Желобок, Логвиново, Долгое, Первомайск, Сокольники.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 56 раз. Под огнем оказались 17 населенных пунктов.

В результате обстрелов был поврежден один дом в поселке Трудовские.

По данным Украины, один солдат ВСУ был ранен, еще трое были травмированы. «Штаб АТО» зафиксировал 18 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Павлополя и Широкино.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки и Крымского.

Напомним, на Украине с 2014 года длится гражданская война. В ней Киев поддерживают многие страны Запада, в том числе США, Литва, Канада и другие, поставляя на Украину военных инструкторов, вооружение и военное снаряжение.