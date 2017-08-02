Москва, 3 августа, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Все началось в 1877 году, когда итальянский астроном Джованни Скиапарелли разглядел на Марсе каналы. С тех пор истории о путешествиях в гости к марсианам, а также о визитах обитателей четвертой планеты Солнечной системы на Землю пользовались большой популярностью у мечтателей и фантазеров прошлого и позапрошлого веков. О том, где в XXI веке можно насладиться «Войной миров» на новый лад, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM, литературовед Василий Владимирский.

Война миров. Миноносец «Сын грома» сражается с треножниками марсиан. 1906

В комиксе Алана Мура и Кевина О`Нила, втором из серии «Лига выдающихся джентльменов», завершенном в 2003 году, все происходит почти как в романе Уэллса. Корабли марсиан сыплются на мирные Британские острова, боевые треножники обращают в бегство военных и гражданских, повсюду разрушения, паника и хаос. Кто же может спасти старушку Британию? Конечно, компания неуравновешенных викторианских антигероев, известных как «Лига выдающихся джентльменов»! Эти ребята уже прославились своим изощренным преступным умом, антиобщественным поведением, бунтарством и злодеяниями, так кто лучше них может справиться с такой неординарной ситуацией, как инопланетное вторжение? Но нет, все не так просто, это же не «Марвелл»…

Ни Человеку-невидимке, ни невесте Дракулы, ни доктору Джекилу на пару с мистером Хайдом, ни даже хитроумному капитану Немо марсианские интервенты оказываются не по зубам. Все, что они могут, — это работать на подхвате у настоящего супермонстра, по сравнению с которым и они, и грозные марсиане — просто дети малые.

Подробнее о графическом романе в стиле «стимпанк» читайте здесь: Жизнь на Марсе в антиправительственном кадре Мура

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