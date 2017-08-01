Дженкинсвилл, США, 1 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Американские энергокомпании пытаются возродить атомную энергетику своей страны, однако последние такие попытки показали, что сейчас это почти нереально. Так, две компании Santee Cooper и South Carolina Electric & Gas, которым принадлежат доли в проекте строительства двух новых АЭС, объявили в понедельник, 31 июля, об отмене плана по строительству этих энергетических объектов.

Westinghousenuclear.com Стержни для ядерного реактора

Речь идет о плане по возведению двух атомных электростанций в городе Дженкинсвилл (штат Южная Каролина). В заявлении компаний говорится, что соответствующий проект отменен из-за увеличения сметы на $7 млрд, а также из-за увеличения срока реализации строительных работ на четыре года — до 2024 года. Компании Santee Cooper принадлежит 45% в проекте, South Carolina Electric & Gas — 55%. При этом Santee Cooper уже потратила на подготовку к строительству АЭС $4,7 млрд. В целом расходы компании на проект составили $11,4 млрд.

Еще один важный вопрос — затягивание сроков строительства. Подрядчиком проекта является обанкротившаяся Westinghouse Electric, изначально она заявила, что строительство АЭС будет завершено к 2020 году. Однако новая экспертиза показала, что это не возможно ранее 2024 года.

Лонни Картер, президент Santee Cooper, объяснил, что причиной принятия решения об отмене возведения двух новых АЭС стало, во-первых, банкротство Westinghouse, а во-вторых, отклонение проекта контракта с уточненной оценкой расходов. Таким образом, учитывая это обстоятельства, проект может быть завершен лишь на несколько лет позднее, а потребуется на это на 75% больше средств, чем планировалось изначально.

Как заявил председатель совета директоров Santee Cooper Лейтон Лорд, для компании остается по-прежнему важна диверсификация производства электроэнергии, это одно из главных направлений стратегии компании. Но конечная стоимость этих АЭС слишком велика для потребителей.

По словам Лорда, его компания будет готова участвовать в возрождении «дремавшей в течение почти 30 лет» в США атомной отрасли, рассматривая проблемные аспекты проекта. Представитель компании подчеркнул, что атомная энергетика должна оставаться составной частью энергетики США.

Напомним, что атомная энергетика США является крупнейшей в мире по вырабатываемой энергии. Согласно данным МАГАТЭ за 2016 год, в США эксплуатируется 99 реакторов, 34 полностью выведены из строя. Доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны занимает 19,74%. Все производство электроэнергии составляет 4 078 670.00 ГВ. ч, из них 805 327.00 ГВ. ч приходится на АЭС.

История атомной энергетики США начинается еще в 50-х годах ХХ века. Она довольно бурно развивалась, планировалось строительство в общей сложности более ста АЭС. Однако авария на станции «Три Майл Айленд» поставила крест на соответствующих планах. За последние 30 лет, не считая вышеупомянутых проектов, не было сделано ни одного заказа на строительство новых реакторов. Огромную роль в этом сыграло отсутствие государственной поддержки проектов по строительству новых АЭС. Поэтому, как предполагают эксперты, теперь доля атомной энергетики в США будет постепенно снижаться.

Что касается банкротства Westinghouse Electric, то, как ранее передавало ИА REGNUM, японская компания Toshiba приобрела американскую еще в 2006 году за $5,4 млрд. Главной целью Toshiba было получить новые предложения по строительству АЭС в США. Но в 2011 году произошла катастрофа на «Фукусиме-1», после которой многие страны не просто отказались от строительства новых АЭС, а решили пойти по пути денукреализации. Яркий пример — Германия или Бельгия. Вместе с тем были ужесточены требования к безопасности Westinghouse, поэтому компания была вынуждена увеличить расходы на строительство четырех ядерных энергоблоков в штатах Джорджия и Южная Каролина, а это привело к росту убытков. Помимо этого, был скандал с финансовой отчетностью.

В результате Westinghouse Electric в конце марта 2017 года подала в суд Нью-Йорка документы о банкротстве. Отмечалось, что этот процесс будет происходить таким образом, чтобы текущие проекты не пострадали.