Москва, 1 августа, 2017, 09:54 — ИА Регнум. МИД Российской Федерации выразил поддержку украинскому летчику-герою турецкой компании Atlas Global Александру Акопову, который подвергся критике на Украине из-за коллажа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в одной из социальных сетей. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, размещенном на странице в соцсети Facebook.

Nikita Dezhurny Министерство иностранных дел Российской Федерации

«Поводом (для критики в интернете) стала фотография в профиле Акопова в Facebook — изображение представляет собой коллаж из фотографий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и летчика Акопова», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что подвиг Акопова, который практически вслепую посадил поврежденное от града пассажирское судно в Стамбуле, вне политики.

«Спасибо Вам за профессионализм! — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. — Если и дальше Вас будут критиковать на Родине, приезжайте — всегда Вам рады».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский летчик турецкой компании Atlas Global Александр Акопов 27 июля практически вслепую посадил в Стамбуле пассажирский самолет, попавший под сильный град. У воздушного судна было повреждено лобовое стекло, а также различные датчики. На борту самолета в момент посадки находились 127 человек.

Позже украинские пользователи интернета заметили, что аватарка у летчика в соцсети совмещена с изображением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Это вызвало гнев многих украинских интернет-пользователей.