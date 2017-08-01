Ярославль, 1 августа, 2017, 09:51 — ИА Регнум. Ярославская область существенно улучшила основные социальные и экономические показатели в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщает статистика Ярославльстата, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рабочий «Автодизеля»

Наиболее впечатляющим выглядит рост промышленного производства — 122,4% по отношению к тому же периоду прошлого года. В 2016 промышленность тоже росла, но куда медленнее — на 105,5%. Сельское хозяйство, несмотря на погодные катаклизмы, также заметно увеличило темпы роста — 105,3% к уровню 2016 года (год назад — 100,6%)

Но главное даже не это. Впервые за последние годы статистика зафиксировала рост реальной заработной платы, которая составила 101,9% (97% год назад). Средняя реальная зарплата исчисляется исходя из покупательной способности заработка. Номинальная зарплата составил 106,2%.

Также впервые за последние годы вырос оборот розничной торговли, который ранее только падал. Он составил 101,4% (95,4% в первом полугодии 2016 года). Вырос и грузооборот общественного транспорта.

Из негативных тенденций — снижение оборота общепита (96,5%), строительства (98,1%) и ввода жилых домов (74,3%).