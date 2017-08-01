Калуга, 1 августа, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Три пассажира микроавтобуса «Фольксваген» погибли при столкновении с «КамАЗом» на 114 км федеральной автодороги М:3 «Украина». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, ДТП произошло 1 августа в 3:30 утра.

Фото пресс-службы Главного управления МЧС по Калужской области Место ДТП

Микроавтобус с 18 пассажирами двигался по правой полосе, по маршруту «Новозыбков — Москва» со стороны Брянска в сторону Москвы. Водитель совершил наезд на стоящую автомашину «КамАЗ» с включенной аварийной сигнализацией и выставленным знаком «аварийная остановка».

Трое пассажиров погибли на месте, ещё трое пострадавших доставлены в Центральную больницу города Обнинска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП произошло ранее на 97-ом км автодороги М-3 «Украина» Калужской области. 5 пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести.

Водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер», двигаясь со стороны Калуги в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». От удара микроавтобус «Мерседес-Спринтер» съехал в кювет. Обе машины двигались в сторону Москвы.

В результате ДТП пострадали 5 человек: водитель автомашины «ВАЗ-2107» и 4 пассажира «Мерседес-Спринтер». У одного из пассажиров микроавтобуса диагностировали перелом бедра, у остальных пострадавших — ушибы и ссадины. В автомобиле «Мерседес-Спринтер» находилось 7 пассажиров и водитель. Они направлялись из Украины в Москву.

Напомним, за первое полугодие 2017 года на территории калужского региона было зарегистрировано 32 дорожно-транспортных происшествия с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, в которых 3 человека погибли и 52 получили травмы.