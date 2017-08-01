Троицкое, Алтайский край, 1 августа, 2017, 09:21 — ИА Регнум. Серьезная кадровая проблема стала причиной прекращения транспортного сообщения между райцентром Троицкое и двумя селами муниципального образования Хайрюзовский сельсовет в Алтайском крае. Как следует из публикаций районной газеты «На земле Троицкой», речь идет о Гордеевке и Новоеловке, жителям которых приходится теперь ездить на своём автомобиле или добираться на такси.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская дорога

«У меня маленькие дети, и нам нередко приходится ездить в Троицкое в больницу. Такси стоит дорого, а мы и без того живем материально трудно да и часто не успеваем сделать все дела до того времени, когда такси едет обратно. Приходится ездить в райцентр не один раз, а это очень накладно. Почему отменили рейс до нашего села? И будет ли возобновлено движение автобуса, ведь это необходимо людям?» — вопрошает жительница Гордеевки.

Директор ООО «АТП Троицкое» Владимир Шумков информацию о прекращении рейсов подтвердил.

«Из 14 водителей предприятия — десять пенсионного возраста. Мы заранее готовились к такой ситуации, через Центр занятости населения направили на учебу семь кандидатов, но ни один не вернулся к нам. Перспективы возобновления рейсов пока не ясны, ведь за руль автобуса можно посадить только подготовленного водителя с соответствующей категорией», — привел довод автотранспортник.

Напомним, Хайрюховское поселение расположено в восточной части Троицкого района, в 22 километрах от районного центра с. Троицкое. Расстояние до Барнаула составляет 120 километров.

Еще об одной кадровой проблеме известил Главный врач ЦРБ Константин Фадин. По его словам, Новоеловский ФАП остался без фельдшера, потому что мало кто из специалистов хочет ехать в село.

«Скоро состоится выпуск студентов медицинских колледжей, и, возможно, что кто-то из них захочет воспользоваться государственной программой «Сельский фельдшер», — полагает медик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае укомплектованность штатных должностей врачей в 2016 году составила 44,8%, среднего медицинского персонала — 62%. Для решения этой проблемы реализовали инициативу о включении в программу «Сельский фельдшер» фельдшеров скорой медицинской помощи. В результате в 10 районов края по программе трудоустроили 15 фельдшеров скорой медицинской помощи, получивших в виде мер социальной поддержки единовременные выплаты в размере 500 тыс. рублей.