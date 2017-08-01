Москва, 1 августа, 2017, 08:39 — ИА Регнум. «Нужно понимать, что обмен санкциями между двумя странами приводит к оттоку средств из России. Ранее страна уже пережила отток средств с российского рынка. Сейчас, судя по ситуации с российскими фондовыми индексами, происходит и отток средств из российских акций. Все это приводит к конвертации рублей в валюту, и в последующем эта валюта покидает пределы нашей страны, оставляя за собой высокий курс доллара», — пояснил Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Однако, нужно признать, что существуют и внутренние проблемы. Так, Росстат зафиксировал в июне нулевой рост экономики. Если еще весной статистики отчитывались о подъеме российской промышленности, нефтегазового сектора и в целом экономики, то сейчас экономика вновь вернулась к стагнации», — отметил эксперт.

По его мнению, «если бы не растущие цены на нефть, то даже страшно предположить, какой сейчас был бы курс доллара. С учетом той геополитической напряженности, которая сейчас нависла над российским рынком, вероятнее всего, дорогое черное золото позволило курсу российской валюты удержаться в районе 60 рублей за доллар в июле».

«В августе сдерживать рост иностранной валюты будет еще сложнее. Вероятно, можно будет увидеть прорывы в район 62−63 рублей за одну единицу американской валюты. При этом еще больше может подорожать евро к российскому рублю. Причиной этому может стать рост европейской валюты против доллара на международном валютном рынке Форекс», — считает Задоя.

«В августе тем, кто хочет купить иностранную валюту, стоит набраться терпения и дожидаться более выгодного курса для продажи долларов и евро», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Евро и доллар существенно дорожают