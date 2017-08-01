Москва, 1 августа, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Российская валюта 31 июля болезненно отреагировала на решение администрации Дональда Трампа подписать закон о новых санкциях против России. С открытия торговой сессии курс доллара вырос до 60,35 рубля, курс евро — до 70,75 рубля. На достигнутых уровнях курс рубля прекратил падение, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

К закрытию торгов курс доллара снизился до 59,71 рубля. Образовавшиеся раны залечила подорожавшая нефть и новая волна ослабления доллара США. Цена на Brent после коррекции до $51,76 выросла до $52,87. Рост пары евро/рубль до 71,03 обусловлен ростом пары евро/доллар на рынке Форекс до отметки $1,1845.

Доллар оказался под давлением во время выхода американской статистики. Значение индекса деловой активности в Чикаго вышло хуже ожиданий рынка. Но это не тот фундаментальный показатель, с которого происходит обвал доллара. Его стали продавать на ослаблении доверия к администрации Трампа.

Так, 31 тюля американский президент уволил Энтони Скарамуччи с поста директора Белого дома по коммуникациям, который в должности проработал 10 дней. На минувшей неделе ушли в отставку со своих постов президентский пресс-секретарь Шон Спайсер и глава аппарата Райнс Прибус. Инвесторы решили турбулентность в Белом доме переждать в защитных активах.

Сегодня, 1 августа, на торгах в Азии Brent стоит $52,74. Прорыв покупателей через уровень $53 открывает им дорогу к $54,60. Нефть поддерживает рубль, но корреляция между двумя активами периодически пропадает. Несмотря на то, что курс доллара вернулся к 59,70 рубля, он останется под давлением из-за ухудшения российско-американских отношений.

Администрация США изучает возможные ответные меры на решение российских властей сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Из-за роста геополитических рисков по паре доллар/рубль сохранится торговля в диапазоне между 58,50−60,70 рубля. Пара евро/рубль держит курс на 71,97. Успех евробыков будет зависеть от динамики курса евро/доллар на рынке Форекс.

Напомним, 31 июля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,50 коп. (+0,36%), до 59,78 руб., курс евро — на 73,25 коп. (+1,05%), до 70,75 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,7 млрд (+48,0%), евро/рубль — 220,7 млн евро (+29,04%).

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