Барнаул, 1 августа, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Накануне нового учебного года эксперты Роскачества инициировали проверки школьной формы. Как сообщают «Вести-Алтай», для этого они анонимно закупают в магазинах образцы и исследуют одежду по 50 параметрам. Особое внимание уделяется наличию токсичных элементов, устойчивости к окрашиванию и качеству пошива.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайские школьницы

Как пояснила представитель министерства образования и науки Алтайского края Елена Швыряева, результаты этих проверок станут известны в августе, когда большинство родителей начнут покупать школьную одежду для своих детей.

В торговых сетях Алтайского края школьная одежда представлена десятками образцов, многие комплекты — местного производства.

«Специалистами швейных предприятий края разработаны коллекции школьной одежды, которые соответствуют требованиям СанПиН, технического регламента. Особое внимание уделяется качеству тканей и внешнему виду школьной формы. Качество одежды всегда проверяют специалисты управления Роспотребнадзора края, также проводится общественная экспертиза», — подчеркнула чиновница.

Как уже сообщало ИА REGNUM, законопроект о школьной форме Госдума РФ приняла в мае 2014 года. Документ прописывает право школы устанавливать требования к форме, в том числе к ее внешнему виду, цвету, фасону, видам одежды, знакам отличия и правилам ее ношения.

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По данным Национального союза производителей школьной формы, в ряде случаев наблюдается несоответствие качества школьной формы, представленной в розничной торговле, требованиям воздухопроницаемости, гигроскопичности и токсичности.