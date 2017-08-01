Каракас, 1 августа, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал введенные против него Вашингтоном санкции поводом для гордости, сообщает телеканал Globovision.

Twitter.comNicolasMaduro Николас Мадуро. Демонстрация

На мероприятии в Каракасе Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп сделал «самую большую ошибку» в своей жизни. Говоря о санкциях, президент Венесуэлы уточнил, что они введены «за свободные выборы» в национальное учредительное собрание.

«Я не боюсь империи, я независимый президент свободной страны <…> Я чувствую себя гордым этими санкциями», — заявил Мадуро.

Введение санкций Мадуро также назвал выражением «беспомощности», а также отчаяния и ненависти Трампа. Кроме того, они «говорят о характере магната, который является императором Соединенных Штатов».

Также венесуэльский лидер раскритиковал СМИ страны за то, что должным образом ими не был освещен процесс выборов в учредительное собрание. Он пообещал «принять меры», если владельцы частных СМИ, таких как каналы Televen и Venevision, не дадут ответа.

Ранее в Белом доме президента Венесуэлы назвали «диктатором», проведшим «ложные» выборы и захватившим власть. Результаты прошедших в стране выборов в администрации президента США назвали «серьезным ударом по демократии».

Против Мадуро были введены адресные санкции, согласно которым ему закрыт въезд в США, а все активы и счета, если они есть, замораживаются.