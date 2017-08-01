Вашингтон, 1 августа, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Государственный департамент США и Пентагон разработали план поставок противотанкового и другого вооружения Украине с целью противостояния «пророссийским сепаратистам». Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

По словам источников издания, речь идет исключительно об оборонительном оружии, предназначенном для того, чтобы «сдерживать агрессивные действия со стороны Москвы».

Издание отмечает, что Госдеп и Пентагон выступают за поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетных комплексов Javelin, противотанковых установок и средств противовоздушной обороны.

Белый дом пока не одобрил этот план.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донецкой и Луганской областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые власти Украины направили армию и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.