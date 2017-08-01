Вашингтон, 1 августа, 2017, 07:41 — ИА Регнум. В США оценивают последствия решения России о высылке части американской дипломатической миссии из страны, заявила представитель Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, в дипломатическом ведомстве думают над тем, как ответить на решение Москвы о сокращении дипмиссии. Ранее в Госдепе США назвали это решение «ничем не спровоцированным актом» и выразили сожаление.

Согласно решению российских властей, Россию должны покинуть 755 американских дипломатов, а общее количество сотрудников составит 455 человек — столько же, сколько граждан РФ работает в США. Сокращение должно произойти до 1 сентября 2017 года.

Также власти РФ ограничили с 1 августа доступ американских дипломатов к даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.

Решение властей России связано с тем, что ранее сенат США проголосовал за новый пакет санкций против России. Закон еще не подписан президентом США Дональдом Трампом.

Согласно тексту документа, новый пакет предполагает введение самых серьезных санкций с августа 2014 года. Кроме того, это ответ Москвы на решение бывшего президента США Барака Обамы о высылке 35 российских дипломатов из Вашингтона: они покинули страну в конце декабря 2016 года.

Тогда же для российских дипломатов был закрыт доступ к собственности России в Нью-Йорке и Вашингтоне — так называемым загородным дачам. Вашингтон мотивировал санкции тем, что Россия якобы вмешивалась в президентские выборы в 2016 году.