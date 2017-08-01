Село Советское, Алтайский край, 1 августа, 2017, 07:50 — ИА Регнум. Штормовой ветер с градом, о котором предупреждали синоптики в прошедшие выходные, принес немало бедствий жителям райцентра Советское (юго-восточная часть Алтайского края). Только сегодня, 1 июля, алтайские спасатели известили о стабилизации обстановки. Как следует из официальной информации ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, отработано 468 заявок от жителей на оказание помощи в очистке придомовых территорий от поваленных деревьев, демонтаже и уборке поврежденных крыш. Вывезено 720 кубометров строительного мусора, очищено 50 улиц и 2 парка.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели в алтайском райцентре Советское

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели в алтайском райцентре Советское. Расчистка последствий урагана

«Аварийно-восстановительными бригадами Алтайэнерго электроснабжение восстановлено в полном объеме. Рабочими комиссиями администрации обследовано 361 жилой дом с составлением актов обследования по ущербу», — пояснили спасатели.

Известно также, что распиленные на дрова деревья, по решению поселковой администрации, сотрудники МЧС России сейчас развозят по адресам малоимущих граждан и пенсионеров.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели устраняют последствия стихии в алтайском райцентре Советское

Перед убытием аэромобильной группировки, оперативной группы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда глава села Александр Полковников поблагодарил спасателей за оказанную помощь и вручил благодарственные письма.

«Уважаемые друзья! От всего сердца от администрации и от жителей района большое вам человеческое спасибо. Хотелось, чтобы такие случаи не повторялись. Спасибо Вам!» — отметил Александр Полковников.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели в алтайском райцентре Советское. Поваленные стихией деревья

Продолжать работу по ликвидации последствий стихии и оказанию адресной помощи пострадавшему населению до полной стабилизации обстановки будут 161 человек и 51 единицы техники.

ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю Алтайские спасатели в алтайском райцентре Советское получают благодарность главы поселкового совета

Как уже сообщало ИА REGNUM, этим летом ливневые дожди с грозами и градом стали весьма частыми гостями в Алтайском крае. Последний раз стихия свирепствовала ночью 29 июля.

Повреждения получили 8 социально значимых объектов в сёлах Советское, Талица, Кокши, Никольское, а также более 400 жилых домов. Было повалено более 200 деревьев. Единственный пострадавший стала 26-летняя девушка, её привезли в центральную районную больницу с черепно-мозговой травмой, куда незамедлительно вылетел нейрохирург медицины катастроф из Барнаула. После оказания неотложной помощи пострадавшую отправили в Бийск. Сейчас её состояние оценивают как стабильно тяжёлое.