Манипуляции в политике и поборы в регионах: Радио REGNUM. Новости дня
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 августа, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Энергетическая истерия: президент Литвы усмотрела влияние России на Европу;
- Лес рубят — щепки летят: Польша настаивает на вырубке Беловежской Пущи;
- Дипломатический вопрос: посольство США оценивает последствия своего сокращения;
- Новаторский инструмент: на Дальнем Востоке запущен упрощённый визовый режим;
- Недетские цены: президент отчитал главу Калмыкии за поборы в школах.