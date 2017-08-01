Москва, 1 августа, 2017, 07:05 — ИА Регнум. С 1 августа 2017 г. работающие пенсионеры — около 14,3 млн человек — получат прибавку к выплатам. На перерасчёт имеют право граждане, за которых работодатели в 2016 г. уплачивали страховые взносы, сообщили в Пенсионном фонде РФ.

Василий Суриков. Старик-огородник (фрагмент). 1882

На размер прибавки окажет влияние зарплата, которую выплачивали гражданину в 2016 г., то есть сумма уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных баллов. Стоимость одного балла 2016 г. — 74,27 рубля. Максимальная прибавка ограничится тремя баллами.

«Для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей… Чтобы заработать 3 балла в 2016 г., достаточно было иметь зарплату 19,9 тыс. рублей», — отметили в ПФР

Напомним, что очередное повышение пенсий и пособий ожидается с 1 февраля 2018 г.

Также, по данным ПФР, сегодня в РФ насчитывается 43 млн пенсионеров, из них работает примерно треть.