Рубцовск, Алтайский край, 1 августа, 2017, 06:57 — ИА Регнум. Технический осмотр тепловозов и железнодорожных путей необщего пользования, по которым осуществляется подача и уборка вагонов на Южную тепловую станцию Рубцовска, проведенный СГК в преддверии отопительного сезона, свидетельствует о том, что собственник железнодорожной инфраструктуры — ОАО УК «СибАгроМаш» — поддерживает объекты в неудовлетворительном состоянии.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM СГК в Рубцовске

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Подобная проблема существовала и в отопительном периоде 2016−2017годов: неоднократные срывы подачи и уборки вагонов на Южную тепловую станцию происходили по причине крайне изношенного состояния вагонов — поломки тепловозов и оборудования.

«При этом тепловозы и вовсе не имеют разрешительной документации на эксплуатацию», — заявили в СГК.

Складывающаяся ситуация вызывает серьезные опасения энергетиков, так как в 2018 году объем поставок твердого топлива на ЮТС увеличится.

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«Кроме того, технологический процесс на станции требует организации поставок жидкого топлива. В настоящее время поставлять мазут на ЮТС железнодорожным транспортом невозможно. Для решения этих проблем в кратчайшие сроки необходимо привести в порядок существующие железнодорожные пути, провести реконструкцию эстакады и расширить фронт выгрузки угля. Для этого требуются немалые вложения — 20−30 млн рублей», — поясняют энергетики.

Известно, что предложение с решением существующих проблем генеральному директору ОАО УК «СибАгроМаш» Игорю Толстову поступало еще в апреле этого года, однако ни с его стороны, ни со стороны компании-посредника «Локомотив Юг», осуществляющей на тот момент для ЮТС услуги по подаче и уборке вагонов, конструктивных действий не последовало.

Тогда алтайское подразделение СГК предложило Игорю Толстову выкупить либо взять в аренду данный железнодорожный участок и самостоятельно обеспечить подготовку путей, организацию и контроль процессов подачи и уборки вагонов. И вновь — молчание.

«В течение почти трех месяцев мы не можем получить четкого ответа на свои предложения, добиться подготовки путей к приему жидкого топлива, реконструкции эстакады и получения разрешительной документации на тепловозы. При этом информации от собственника имущества о проведении ремонтов тепловозов, готовности путей к приему жидкого и твердого топлива к нам не поступало. Особое беспокойство вызывает то, что ни собственник, ни посредник должным образом не вкладывают в содержание и ремонт своих объектов. При этом с 1 мая этого года подача и уборка вагонов на ЮТС вообще остановлены», — заявил директор рубцовской компании из группы СГК Максим Новов.

По его словам, именно по этой причине была сорвана поставка железнодорожным транспортом оборудования для строительства новых котлов на ЮТС.

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«Напомню, до начала отопительного сезона остается всего два месяца. От бесперебойной подачи и уборки вагонов зависит стабильность теплоснабжения Рубцовска, нормальное функционирование учреждений и социальных объектов — детских садов, школ, больниц. Сбой может привести к срыву отопительного сезона», — отметил Максим Новов.

В СГК полагают, что ОАО УК «СибАгроМаш» и лично Игорь Толстов должны осознать степень ответственности за благополучие тысяч жителей города.

«Надеемся, что собственник путей в кратчайшие сроки решит данный вопрос и устранит все проблемы, препятствующие надежной работе объектов, задействованных в подаче и уборке вагонов, с учетом возросшей роли ЮТС в надежном теплоснабжении города», — заключил директор рубцовской компании из группы СГК Максим Новов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Рубцовск, город с населением 140 тыс. человек и отопительным сезоном продолжительностью от 200 до 220 дней в году, считается одним из самых проблемных городов на Алтае с точки зрения теплоснабжения.

Проект модернизации теплоснабжения, который с 2016 года реализует там Сибирская генерирующая компания, не имеет аналогов в России. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, у которой появятся новые котлы, топливоподача, турбина и пульт управления; а также в перекладку более 13,2 км трубопроводов и строительство еще более 6,2 км.